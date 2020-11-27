Лукашенко разочаровался в Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил разочарование позицией Украины по ситуации в республике, отметив, что Минск всегда поддерживал Киев.

«Простые люди (живущие на Украине – прим. ВЗГЛЯД) к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Белоруссию», – цитирует Sputnik Беларусь Лукашенко.

По его словам, на Украине появился «информационный центр воздействия на Белоруссию», а глава местного МИДа Дмитрий Кулеба в ноябре обсуждал санкции против Минска с немецкими властями.

«Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Белоруссии, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», – зачитал выдержку из разговора Лукашекно. «Им-то что надо?» – возмутился глава Белоруссии.

По его словам, «даже россияне на него всегда обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?»

Ранее Лукашенко заявил, что Евросоюз намерен «вытеснить» Россию с Украины и из Молдавии и интегрировать эти страны в НАТО.

Накануне МИД Белоруссии выразил украинскому послу Игорю Кизиму протест в связи с «антибелорусскими акциями» в отношении посольства республики в Киеве.

Напомним, в ноябре ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились семь стран, включая Украину.