Лукашенко заявил о желании ЕС «вытеснить» Россию с Украины и из Молдавии

Евросоюз намерен «вытеснить» Россию с Украины и из Молдавии и интегрировать эти страны в НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко озвучил выдержки из данных спецслужб во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска, передает БелТА.

В частности, в данных описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. Президент уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и «это оригиналы».

«Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках «Восточного партнерства», – озвучил Лукашенко заявление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии.

Ранее Лукашенко со ссылкой на Комитет по госбезопасности (КГБ) заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России.

Напомним, 15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике.