Минск вручил украинскому послу ноту из-за антибелорусских акций в Киеве

МИД Белоруссии выразил украинскому послу Игорю Кизиму протест в связи с «антибелорусскими акциями» в отношении посольства республики в Киеве, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван посол Украины в Республике Белоруссия Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Белоруссия на Украине», – говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Минск также потребовал обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей», – добавили в ведомстве.

Кроме того, Минск ожидает реакции Киева в связи с провокациями в отношении почетного консульства Белоруссии во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание.

Ранее к санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились семь стран, включая Украину. Также санкции ввели Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

В ноябре ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.