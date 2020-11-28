Кудрин предсказал спад экономики России в 2020 году до 4,5%

Спад в экономике России в этом году может составить до 4,5%, в Европе – 8-9%, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания – на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, – на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%», – сказал Кудрин на «Общероссийском гражданском форуме – 2020», передает ТАСС.

Он также отметил, что падение жизненного уровня россиян во втором квартале 2020 года было выше 8%, в третьем квартале спад составлял 4,5%. "У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", – цитирует РИА «Новости» главу Счетной палаты.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что наблюдается тревожная тенденция на спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. Он отметил, что глобальный ВВП в 2020 году сократился из-за коронавируса на 4,4%, спад составит примерно 3,9%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень.