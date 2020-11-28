Глава Камчатки лично доставил лекарства для больных COVID-19 на дом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проехал по нескольким адресам в регионе и развез лекарства для пациентов с коронавирусом.

«Наш регион в полном объеме получил препараты для обеспечения амбулаторных больных COVID-19», – написал Солодов в своем Instagram.

По его словам, очень важно вовремя доставлять бесплатные лекарства тем, кто лечится дома. «Сегодня сам проехал по нескольким адресам и развез медикаменты. Доставка требует строго соблюдения правил и слаженности действий всех ответсвенных служб. Проверил, будем прорабатывать и улучшать», – отметил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто лечится от коронавируса на дому.