Почти все музеи Хельсинки решено закрыть из-за коронавируса

Национальные и городские музеи Хельсинки будут закрыты с 30 ноября по 20 декабря в связи с введением новых ограничений по коронавирусу. Исключение составит частный музей Дидрихсен.

«Национальная галерея согласна с решением муниципалитетов столичного региона о мерах по борьбе с коронавирусом и закрывает художественные музеи для публики с 30 ноября по 20 декабря, чтобы предотвратить распространение коронавируса», – передает РИА «Новости» сообщение Финской национальной галереи.

Уточняется, что закроют музей современного искусства Киасма, художественный музей Атенеум и художественный музей Синебрюхова, художественный музей Хельсинки и национальный музей Финляндии. Что касается музея Дидрихсен, то там ограничат количество людей на выставочных площадях.

В пятницу в столичном регионе Финляндии на три недели запретили собрания более десяти человек, закрыли зоопарк и отменили спортивные соревнования. С начала пандемии в Финляндии было выявлено 23 тыс. 766 случаев коронавируса, из которых 388 летальные.

«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен до конца месяца в Германии. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия, а также Польша и Литва.