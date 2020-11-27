Путин обсудил с Совбезом деятельность российских миротворцев в Карабахе

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России борьбу с преступлениями в киберпространстве, ситуацию в Нагорном Карабахе и деятельность российских миротворцев в этом регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Основная тема совещания – повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности. Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе. В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что в ходе совещания затрагивались различные актуальные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.