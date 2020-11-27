Песков рассказал о контактах Путина с лидерами Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.

«Мы даем официальные сообщение далеко не о всех телефонных разговорах международных президента. Президент неоднократно говорил, что в это время в процессе Карабахского урегулирования он находится в интенсивном диалоге, телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в ночь на пятницу дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.