Мэр Новосибирска объяснил задумку властей при создании катка «фаллической» формы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, что при создании главного городского катка, ставшего предметом шуток из-за своей якобы «фаллической» формы, власти думали о его удобстве, максимальном использовании имеющегося пространства, а также учитывали инфраструктуру парка.

Локоть заявил, что «и в этом, и в прошлом году мы меньше всего думали о форме катка, а думали о площади, максимальной территории, которую можно занять под ледовый каток с тем, чтобы не создавать скученности, во-первых, во время пандемии, а во-вторых, чтобы действительно доставить удовольствие и чтобы спортивный элемент присутствовал от катания, а для этого нужна площадь, где можно было бы разогнаться», передает РИА «Новости».

В связи с этим власти «старались максимально использовать имеющиеся площади».

Отмечается, что каток размещен именно таким образом с учетом инфраструктуры сквера: «В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение. Видимо, о чем-то думают люди».

Мэр добавил, что в минувшем году каток пользовался популярностью у горожан, и власти надеются, что в этом году новосибирцы и гости города тоже придут сюда покататься на коньках.

Отметим, что форма катка в Новосибирске вызывала насмешки и в прошлом году: президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что вряд ли создатели катка в Новосибирске задумывались о том, насколько двусмысленно он будет выглядеть с воздуха.