Дизайнер не увидел фаллоса в форме новосибирского катка

Вряд ли создатели катка в Новосибирске задумывались о том, насколько двусмысленно он будет выглядеть с воздуха, они просто пытались увеличить пространство для зимнего развлечения, заявил газете ВЗГЛЯД президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.

Главный каток Новосибирска имеет необычную форму, что вызвало бурную реакцию у общественности. С высоты птичьего полета он напоминает фаллос. Переделывать каток в мэрии отказались.

«Честно говоря, я не могу разглядеть в форме катка никакой мужской детородный орган, для меня он напоминает ракету. Если это кого-то смущает, то можно скорректировать подсветкой. Но с точки зрения дизайна этот проект абсолютно не современный, все оформлено в стилистике 40-50-х годов», – говорит Ставицкий.

Власти попытались покрыть льдом наибольшую часть площади перед Новосибирским академическим театром оперы и балета, потому и получилась необычная форма, считает эксперт. Таким образом отдыхающим предоставили достаточно комфортное пространство, что соответствует критериям главного городского катка.

«Не думаю, что очертания зимнего катка были выбраны таковыми нарочно. Видно, что его специально не пытались сделать похожим на мужской половой орган. Зато благодаря тому, что получилось в итоге, произошла своего рода его популяризация, возможно, это даже привлечет туристов», – отмечает Ставицкий.

Эксперт объясняет, что многие дизайнеры используют фаллос как принт в одежде и продают тысячными тиражами. Шокировать аудиторию всегда было модно. Это уже вопрос воспитания общества – что люди требуют, то и получают, рассказывает Ставицкий.

22 ноября на ВДНХ открыли главный каток страны. По площади он уже не первый год лидирует среди европейских катков.