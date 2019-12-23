Вице-мэр Новосибирска пошутила над необычной формой катка

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова с иронией отнеслась к тому, что главный новогодний каток города после публикации снимков с квадрокоптера прозвали «фаллическим символом города». Власти отметили, что переделывать сооружение не намерены.

Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, посвященные заканчивающемуся Году театра в России, открыли вечером 20 декаборя, передает РИА «Новости».

21 декабря, известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в соцсетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера. Вид катка сверху вызвал у горожан ассоциации со схематичным изображением фаллоса.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» – пошутила по этому поводу в Facebook вице-мэр Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. На один из комментариев, призывающий власти переделать каток необычной формы, она ответила отказом.

Впрочем, большинство горожан отнеслись к фото с юмором, похвалив организацию катка.

«У меня в аккаунте уже второй день люди веселятся. На самом деле очень круто. И действительно с большим юмором», – написал один из пользователей.

«Это лучший PR-проект! Такой ажиотаж вызвали! Вчера с внуком прогулялись, очень классно все получилось! Молодцы!», – добавил другой.

«Нравится мне елочка? Да! Ну а тем, кому везде мерещатся фаллические символы, пора посетить врача-психиатра. Или сексопатолога», – отметил третий.

Во время церемонии открытия новогоднего городка Терешкова рассказала, что украшенный театральный сквер с иллюминацией, главной городской елкой и катком в этом году стал праздничной площадкой «для эстетического удовольствия и созерцания». В Год театра город, по ее словам, отдает дань классическому искусству – большому академическому театру, который является визитной карточкой Новосибирска, а в 2020 году отметит 75-й юбилей.