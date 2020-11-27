Россияне назвали размер пенсии для комфортной старости

Россияне рассказали, какой уровень пенсии необходим им для комфортной жизни в старости. Опрос был проведен сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: после выхода на пенсию они хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

В то же время медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них – от 40 до 50 тыс. рублей в месяц. Эти цифры отметили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики. В то же время каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30-40 тыс. рублей в месяц.

Всего в опросе участвовали более трех тысяч специалистов из восьми отраслей, пишет РБК.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет», – отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Тем временем Госдума на пленарном заседании 26 ноября приняла закон, которым «заморозка» накопительной пенсии продлевается еще на год, до конца 2023 года. В то же время зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в 2021 году.