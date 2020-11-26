Новые квартиры в этом году получат 360 камчатских семей

На Камчатке завершено строительство четырех многоквартирных домов. Глава региона Владимир Солодов сообщил, что в новое жилье переедут 360 семей.

Губернатор посетил два новых дома по улице Спортивной в Елизове. «В этом году мы получили очень серьезную поддержку по ускорению строительства благодаря личной поддержке председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. После его визита краю были выделены дополнительные средства, которые нам позволят четыре дома ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Мы рассчитываем уже в декабре заселить туда новых жильцов», – приводятся слова Солодова в сообщении на сайте правительства Камчатки.

В ближайшее время министерством строительства будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и до конца года министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края произведет регистрацию и передачу домов в муниципальную собственность Елизовского городского поселения.

«В декабре мы планируем эту процедуру завершить и передать квартиры в муниципальную казну. Затем администрация города Елизово распределит квартиры среди очередников, а после этого люди получат документы и ключи от квартир», – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Как отметил Солодов, это не единственные дома, в которых уже в ближайшее время получат квартиры очередники. Процедуру оформления сейчас проходят еще два дома по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности в комфортное и благоустроенное жилье переедут 360 семей – 90 в Елизове и 270 в краевой столице.

Решение о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований для реализации программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» было принято в ходе заседания правительства 27 августа. В Камчатский край дополнительно направили 180 млн рублей на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов. На эти средства было завершено строительство двух домов в Петропавловске Камчатском и еще двух в Елизове.