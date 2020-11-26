Скорая добиралась до Марадоны полчаса

Скорая приехала к футболисту Диего Марадоне, которому стало плохо утром в среду, более чем через полчаса, заявил его адвокат Матиас Морла.

Морла сообщил в Twitter, что «скорая ехала больше 30 минут». Он назвал это «преступным идиотизмом», передает РИА «Новости».

Адвокат отметил, что это не должно остаться без последствий, и он будет просить расследовать до конца все обстоятельства.

Напомним, Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В составе сборной Аргентины в 1986 году он стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену.