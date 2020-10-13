Мир прощается с легендарным Диего Марадоной Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20 века во всем мире выражают свою скорбь (фото: Martin Villar/Reuters)

