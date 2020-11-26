Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 26 ноября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,22% – до 3141,27 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,68% – до 1310,66 пункта. Следует из данных Московской биржи.

