В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома

Госкомпания «Дом.РФ» выделит 300 млн рублей на старт программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ», пишет РБК.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартир в новостройках, – 6,5%. Такими же предполагается сделать и лимиты: до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей в других регионах. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

Программа будет распространяться только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна – до 5%», –говорит Мутко. По его словам, сейчас ставка на ипотеку в сегменте ИЖС на 2-3 п.п. выше, чем по кредитам на покупку квартир в стандартных многоэтажных домах. Мутко не исключил, что после отработки механизмов поддержки ИЖС на пилотной программе, она может быть распространена на всех участников рынка.

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.