В Британии предсказали сильнейший за 300 лет кризис

Экономика Великобритании переживает сильнейший за последние 300 лет кризис из-за пандемии COVID-19 и не вернется к докризисному уровню до четвертого квартала 2022 года, заявил министр финансов страны Риши Сунак.

«Даже если рост возобновится, наша экономика не вернется к докризисному уровню до четвертого квартала 2022 года. И разрушающее воздействие на экономику будет продолжаться. В 2025 году рост экономики будет примерно на 3% ниже, чем ожидалось в весеннем бюджете», – сказал Сунак, представляя парламенту Британии бюджет на следующий финансовый год, передает РИА «Новости».

Согласно новому прогнозу Бюро бюджетной ответственности Великобритании (OBR, Office for Budget Responsibility), ВВП страны в 2020 году сократится на 11,3%. Сунак отмечал, что это самый большой спад экономики Великобритании более чем за 300 лет.

По прогнозу OBR, в следующем году экономика страны начнет восстанавливаться – рост ВВП составит 5,5%, в 2022 году – 6,6%, в 2023 году – 2,3%, в 2024 году – 1,7% и 1,8% в 2025 году.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. В понедельник Джонсон объявил, что на смену введенному из-за пандемии коронавируса локдауну 3 декабря в Англии придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии. Также Путин сообщал, что массовая безработица и рост бедности представляют главные риски для мировой экономики.