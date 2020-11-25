Во Владимирскую область решили закупить четыре автоклуба

Автоклубы за счет федеральных средств нацпроекта «Культура» в 2021 году получат четыре районных дома культуры Владимирской области, сообщила директор департамента культуры региона Алиса Бирюкова.

«В следующем году по нацпроекту «Культура» регион получит четыре автоклуба для районных домов культуры. Наличие собственного транспорта позволяет работникам культуры организовать гастрольную деятельность по районам. Причем там будет и современный экран, и звуковое оборудование, и раскладная сцена – можно привезти в отдаленную деревню кино, концерт или и то, и другое. То есть в течение дня можно распланировать разные мероприятия», – передает ТАСС слова Бирюковой.

Как пояснила Бирюкова, начиная с 2017 года в областном бюджете предусматривались средства на покупку транспорта в муниципальные дома культуры – около 10 машин. В 2019 году это направление вошло в региональную составляющую национального проекта «Культура» как дополнительное. Только в Юрьев-Польском районе новый микроавтобус позволил за год провести около 400 мероприятий сверх ранее запланированных в сельской местности, в Петушинском районе работники культуры впервые организовали новогодние елки в отдаленных населенных пунктах.

«Сегодня наш опыт приобретения спецавтотранспорта за счет региональных средств по нацпроекту, помимо больших автоклубов, изучают другие регионы, потому что современная культура требует мобильности, нужны как мобильные сценические комплексы, так и комфортные микроавтобусы для концертных выездов», – добавила директор департамента.