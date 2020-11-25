Навальному напомнили о проигранных в ЕСПЧ делах

Юрист Илья Ремесло проверил базу данных и обнаружил немало дел, проигранных Алексеем Навальным в ЕСПЧ, среди них и дела задержанных на митинге в 2017 году людей, которым блогер обещал отсудить по 10 тыс. евро.

«Навальный гордится тем, что ему удается отсуживать у России крупные суммы в ЕСПЧ. Факт остается фактом, Навальный действительно необыкновенно удачлив в Европейском суде. Его дела рассматривают в приоритетном порядке, а в августе, когда Навальному было плохо, ЕСПЧ и вовсе принял исключительную меру, запросив у России его эвакуацию», – пишет Ремесло в Ruposters.

В то же время юрист напомнил, что в ЕСПЧ у Навального есть дела, об исходе которых он предпочитает не рассказывать. Так, количество проигранных юристами Навального дел в ЕСПЧ весьма велико. При этом в некоторых делах разница в датах поступления жалобы и отказа всего месяц, что означает отказ даже без начала производства. Это может означать лишь одно: жалобы изначально были составлены безграмотно, поэтому ЕСПЧ даже не стал рассматривать их по существу. Ремесло констатирует, что «сотрудники Навального вместо защиты прав людей занимаются юридическим головотяпством и тратой ресурсов, проигрывая из-за небрежностей в документах те дела, которые они могли бы выиграть в ЕСПЧ, пользуясь ресурсом Навального».

Кроме того, напоминает юрист, в 2017 году Навальный пообещал каждому задержанному полицией на митинге по 10 тыс. евро, но так и не исполнил свое обещание. «Имеется большое количество людей, которые обратились к Навальному за помощью, он проиграл их жалобы, и теперь они точно ничего не получат. Это повод задуматься, стоит ли в следующий раз идти на митинг Навального и верить его щедрым обещаниям», – пишет Ремесло.

Также среди дел, проигранных «супер-юристами», есть и дела соратников Навального – например, дело координатора уфимского штаба Лилии Чанышевой, которая ранее выигрывала в ЕСПЧ. «Теперь что-то пошло не так, но об этом Навальный предпочел умолчать», – отмечает Ремесло.

«Навальный предпочитает умалчивать о своих проигрышах в ЕСПЧ, так как они мало согласуются с его обещаниями и образом «супер-правозащитника». (При этом) все ошибки Навального и его юристов щедро оплачиваются донатами сторонников, которые не имеют привычки спрашивать с вождя, руководствуясь его старым принципом «не рефлексируйте, а распространяйте», – заключает юрист.

Между тем, в ноябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации по делу о его задержании на Болотной площади в мае 2012 года.