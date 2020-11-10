ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию 8,5 тыс. евро за задержание на Болотной площади

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил российскому блогеру Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации по делу о его задержании на Болотной площади в мае 2012 года.

ЕСПЧ пришел к выводу, что полицейские при задержании Навального необоснованно применили физическую силу, нарушив тем самым статью 3 Европейской конвенции по правам человека, передает RTVI.

Также, по мнению ЕСПЧ, что власти нарушили статью 5 – право на свободу и личную неприкосновенность, 6 – право на справедливое разбирательство, 11 – свобода собраний и объединений. Однако суд отказал Навальному в компенсации юридических издержек.

Вместе с Навальным в иске фигурировал задержанный с ним Вадим Гунько. Ему присудили 7,5 тыс. евро компенсации.

В декабре 2011 года в России начались протестные акции после выборов в Госдуму. Один из крупнейших митингов прошел в феврале 2012 года на Болотной площади в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть информация о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал Песков.

Комментируя слова Пескова, политолог Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что сотрудничество между Навальным и ЦРУ, возможно, возникло, когда блогер проходил обучение в Йельском университете.

Эксперт также напомнил о сотрудничестве Навального с основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером. «Браудер не просто некий бизнесмен, он легко пролоббировал в США «закон Магнитского» и множество санкций против нашей страны. Это значит, что он тесно связан со всем истеблишментом и американской властью на самом высоком уровне», – подчеркнул политолог.