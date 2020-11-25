Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса

Изменения генома коронавируса в России незначительны, ежемесячно проводится анализ порядка 150 геномов, сообщили в Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что на данный момент в России прочитаны полные геномы 1 тыс. 215 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время с момента выявления патогена на территории страны.

«Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», – отметили там.

Все образцы пациентов COVID-19 поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекциями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты не фиксируют мутаций коронавируса, способных сделать его опаснее.

Между тем американские ученые также обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых, предположительно, может сделать его более заразным.