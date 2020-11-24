Захарова призвала ЕС отказаться от двуличной политики в отношении Украины

Евросоюз должен отказаться от лицемерной политики в отношении Украины, ухудшающей положение жителей Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом», – передает ТАСС ее слова.

Захарова подчеркнула, что подобными решениями Евросоюз демонстрирует безразличие к жителям региона. По ее словам, Россия сожалеет о том, что страны объединения ничего не сделали для предотвращения госпереворота на Украине в 2014 году, последовавшей военной операцией на юго-востоке страны и блокады Донбасса. Она добавила, что из-за такой политики 3,7 млн человек оказались «на грани выживания» и были лишены основных прав и свобод. «Страны EС, провозгласившие своей главной ценностью защиту прав человека по всему миру, фактически участвуют в удушении жителей Донбасса. Они приняли решение не признавать российские паспорта, выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям, и не ставить в них визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма», – отметила Захарова.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что европейские страны демонстрируют пренебрежение к языковым и образовательным правам русскоязычного населения Украины, при этом ведя борьбу лишь за права той части населения республики, которая говорит на языках Евросоюза. «ЕС критикует российское законодательство, облегчающее жизнь граждан Украины, полностью игнорируя законодательные новеллы и действия Киева, которые делают эту жизнь невыносимой», – заключила она.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».