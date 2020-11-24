Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве

В результате столкновения двух автомобилей на северо-западе Москвы один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов, один человек погиб, трое пострадали, сказал источник в экстренных службах.

«По улице Маршала Бирюзова, 19 столкнулись две машины, в результате внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали», – сказал источник ТАСС.

В начале ноября в центре Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, пострадали три человека. Причиной наезда машины на автобусную остановку стала невнимательность девушки-водителя за рулем автомобиля.