Машина въехала в автобусную остановку в центре Москвы

На Садовом кольце в Москве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«По предварительным данным, автомобиль Hyundai врезался в автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в Москве. Пострадали не менее трех человек», – сказал собеседник ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что изначально машина стояла в пробке на Садово-Триумфальной улице, но изменила движение и выехала на тротуар.

«После этого он (водитель) въехал в остановку. Сейчас правоохранители проверяют, было ли это умышленное действие со стороны водителя», – уточнил он. По некотоым данным, за рулем машины в момент аварии находилась женщина.

Водителя проверят на алкогольное или наркотическое опьянение.

Информацию о происшествии подтвердил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. «По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются. Движение ограничено по одной полосе. Объезжайте участок», – отмечается в сообщении.

20 июля автобус в Москве въехал в остановку. В аварии погибла женщина.