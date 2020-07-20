Автобус въехал в остановку в Москве

В результате ДТП с автобусом, который въехал в остановку на юго-востоке Москвы, пострадали три человека.

Автобус следовал по маршруту улица Саратовская – улица Головачева.

«Около 7.45 в районе дома 15 по Ставропольской улице (пересечение с Краснодонской) водитель автобуса совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что два человека получили травмы при наезде автобуса на остановку на Краснодонской улице. Все они в момент аварии стояли на остановке, среди них нет пассажиров. Одного из пострадавших спасатели извлекли из-под автобуса.

Напомним, последнее серьезное ДТП в России, в ходе которого пострадали пешеходы, произошло 4 июля в Омске. Автомобиль Mercedes, уходящий от столкновения, сбил пешеходов, за помощью медиков обратились восемь человек.