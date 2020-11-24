В США начали распределять излечивший Трампа «коктейль» из антител от COVID

Со вторника правительство США приступит к распределению «коктейля» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который применялся при лечении президента США Дональда Трампа от коронавируса, сообщают местные СМИ.

Газета Hill сообщила со ссылкой на министра здравоохранения США Алекса Азара, что ожидается распределение 30 тыс. доз лекарства, в ближайшие недели поставки будут увеличены, передает РИА «Новости».

В первую очередь «коктейль» из антител получат регионы, где ситуация с COVID наиболее серьезная. Компания планирует произвести 300 тыс. доз лекарства к началу января.

Как заявило ранее FDA, разрешение выдано Regeneron Pharmaceuticals на применение «коктейля» из антител для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести. Однако «коктейль» не разрешен для пациентов, которые госпитализированы с COVID-19 или нуждаются в кислородной терапии.

Ранее испытания «коктейля» останавливали из-за «потенциальной проблемы безопасности», однако позже управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило экстренное применение препарата компании Regeneron Pharmaceuticals.

Напомним, в начале октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса.

Между тем число выявленных случаев коронавируса в США менее чем за неделю выросло на 1 млн и превысило 12 млн. 21 ноября в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. Сотни тел умерших от нового вируса с весны не могут захоронить.