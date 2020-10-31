В США частично остановили испытания «коктейля» из антител против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals частично приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами на тяжелобольных пациентах из-за «потенциальной проблемы безопасности».

«Основываясь на потенциальном сигнале о проблемах с безопасностью и неудовлетворительной на данный момент базой данных о рисках и преимуществах, независимый комитет по мониторингу REGN-COV2 рекомендует приостановить дальнейшие включения в список испытуемых пациентов, которым требуется высокопоточный кислород или искусственная вентиляция. Regeneron выполняет рекомендации мониторинговой комиссии», – передает РИА «Новости» заявление компании.

Отмечается также, что приостановка продлится до получения результатов анализов других амбулаторных пациентов, участвующих в клинических испытаниях.

Напомним, в начале октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

В окружении Трампа коронавирус выявили сразу у нескольких человек. Так, заболел личный помощник президента США Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок. Кроме того, коронавирусом заразились глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин, бывшая советница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, а также несколько сенаторов из Республиканской партии. Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.