Белоруссия анонсировала масштабные военные учения с Россией «Запад-2021»

Глава белорусского минобороны Виктор Хренин рассказал о запланированных на 2021 год масштабных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».

Хренин отметил, что в 2021 году будет очередь Белоруссии «принимать российских коллег». Учения, по его словам, «будут масштабные», проводить их собираются «на пяти полигонах в Белоруссии». При этом «масштаб будет больше», чем «Славянское братство-2020». До проведения самих учений, как отметил Хренин, необходимо провести «огромный» комплекс подготовительных мероприятий.

Глава Минобороны Белоруссии также сообщил, что его страна «продолжит закупки по самолетам Су-30СМ», в 2021 году планируется купить четыре истребителя, а также четыре вертолета Ми-35. Кроме того, Минск хочет «перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А». Хренин сообщил, что предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи, причем внимание будет уделяться отечественным разработкам, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Напомним, количество военных на учениях «Запад-2017» составило менее 13 тыс. человек. При этом в НАТО оценили число участников российско-белорусских учений в 40 тыс. человек, Берлин заявлял, что в маневрах участвуют 100 тыс. Учения вызвали бурную реакцию западных стран и обсуждались в НАТО еще долгое время после завершения.

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