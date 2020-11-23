В Приамурье продолжили рисовать ледовые новогодние открытки после смерти автора этой традиции

Скульптор из Благовещенска Алексей Сидоров сообщил, что совместно с коллегами нарисовал огромную «новогоднюю открытку» на льду замерзшей реки Хомутина возле села Марково в Амурской области. Ее посвятили Валерию Мельникову – местному жителю, который придумал традицию ледовых открыток в Приамурье.

«Втроем с коллегами сделали открытку на Хомутине. Эскиз заранее не разрабатывали, рисунок сложился как-то сам собой. Единственное, знали, что будет надпись «Посвящается Деду Валерию», так как Валерий Константинович – автор этой шикарной идеи», – цитирует ТАСС Сидорова.

На ледовой «открытке» скульпторы изобразили Деда Мороза с лопатой. Их герой – прообраз самого 70-летнего Валерия Мельникова, который уже во взрослом возрасте, переболев менингитом и потеряв слух, смог рассказать о себе благодаря творчеству – многие годы он рисовал новогодние поздравления на льду реки.

Село Марково находится в 35 км от Благовещенска на российско-китайской границе. Несколько лет назад местный житель Валерий Мельников придумал рисовать на льду замерзшей реки гигантские «новогодние открытки», которые со временем стали визитной карточкой села: сфотографироваться на их фоне приезжали из разных районов области, снимки «открыток» публиковали в социальных сетях, федеральных и региональных СМИ. В прошлом году работу Мельникова сфотографировали космонавты с борта МКС. 30 октября он умер.

Ранее сообщалось, что дети с ограниченными возможностями здоровья во всех районах Камчатского края в преддверии Нового года получат сладкие подарки. С такой инициативой выступил глава региона Владимир Солодов.