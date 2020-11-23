Дети-инвалиды на Камчатке получат сладкие подарки в преддверии Нового года

Дети с ограниченными возможностями здоровья во всех районах Камчатского края в преддверии Нового года получат сладкие подарки, заявил глава региона Владимир Солодов в ходе совещания по подготовке к новогодним праздникам.

«Из-за коронавируса традиционная Губернаторская елка, праздник, который собирал в Петропавловске-Камчатском ребят, будет отменен. Но это не повод, на мой взгляд, оставлять их без подарков на Новый год. Поэтому я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможности сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили», – заявил Солодов, слова которого приводятся на сайте Камчатки.

В Камчатском крае зарегистрированы 1,4 тыс. детей-инвалидов. По поручению главы региона новогодние подарки будут выдавать во всех муниципальных районах Камчатского края и доставлять на дом через организации социального обслуживания и администрации муниципальных районов. Выдачу планируется начать с 16 декабря. До 25 декабря все дети должны получить подарки.

Также в регионе организованы социальные выплаты на приобретение новогодних подарков для определенных категорий граждан. Так, социальную выплату могут получить дети в возрасте до 16 лет из полных и неполных семей, в которых родители являются неработающими инвалидами или неработающими пенсионерами, из многодетных семей, из семей, где родители являются безработными. Кроме того, такую выплату получают семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, инвалиды и одиноко проживающие престарелые граждане.

«Эта выплата предоставляется по заявлению гражданина. Такие заявления в министерстве социального благополучия и семейной политики начали принимать уже с 1 сентября. Выплата составляет 600 рублей для определённых категорий семей с детьми, а также для одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов. В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей. Эта традиционная мера поддержки на приобретение новогодних подарков действует уже не один год», – отметила замглавы правительства Камчатского края Виктория Сивак.

В прошлом году такую выплату получили 8 тыс. 257 человек. В этом году планируется оказать поддержку в виде выплат к Новому году 8,4 тыс. камчатцам, при этом 3431 человек уже получил ее.

Кроме того, каждый камчатский школьник сможет принять участие в конкурсе рисунков «Новогодняя Камчатка». Планируется, что он пройдёт во всех общеобразовательных организациях. Ребята, занявшие первое, второе и третье места в каждой школе по всему краю, получат в награду сладкие подарки. Также жюри отберет три самых ярких и талантливых рисунка, которые будут объявлены победителями на региональном уровне. Призами для этих трех ребят станут конструкторы, из которых можно будет сложить карту Камчатского края, а сами рисунки будут использованы в качестве макета для поздравительных открыток главы региона на следующую Губернаторскую елку.