Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы больше 5 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), передает ТАСС.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

Напомним, 11 ноября Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы больше 5 млн рублей.