Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы больше 5 млн рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении приняла закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством России.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей и в 2023 году – 68,5 млрд рублей, передает ТАСС.

Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

Во вторник Госдума одобрила рост НДФЛ до 15% для доходов выше 5 млн рублей в год.