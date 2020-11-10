Госдума одобрила рост НДФЛ до 15% для доходов выше 5 млн рублей в год

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, обозначив ряд исключений.

Так, эта повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%, передает РИА «Новости».

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое «решение справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно, поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%».

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% обоснованно держалась в России на этом уровне долгое время.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.

В июне президент Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», – отметил глава государства.