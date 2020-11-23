Горячую воду в Евпатории решили отключить до конца года

Горячее водоснабжение в Евпатории будет ограничено с 26 ноября до конца декабря для экономии в период возникшего из-за засухи дефицита воды, сообщил на совещании гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца. С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе [Евпатории] горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», – передает ТАСС слова Баженова.

Гендиректор «Воды Крыма» уточнил, что горячую воду вновь начнут подавать после введения в эксплуатацию Вилинского водозабора. Решение связано с запуском новых источников для обеспечения Симферополя, пояснил он.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее, других решений [для того], чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. <...> Просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», – обратился к горожанам глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.