Нефть подорожала на надеждах на вакцину от коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут, поскольку трейдеры надеются, что появление вакцины от COVID-19 поддержит восстановление спроса на это сырье.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,4% – до 45,25 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent подорожали на 0,36% – до 45,12 доллара за баррель Январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,24% и составили 42,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на «черное золото» благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.