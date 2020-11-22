Умерла звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»

Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут», сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям», – приводит текст сообщения ассоциации РИА «Новости».

Моралес снималась в сериалах «Дикая роза», «Богатые тоже плачут» и «Камила». Она прожила более 45 лет в браке с актером Отто Сирго.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее Моралес переболела раком.

Премьера мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» состоялась в 1979 году, в России он обрел огромную популярность в 1990-е. «Дикая роза» снимался в конце 80-х.

Напомним, в сентябре 2019 года мексиканская актриса Вероника Кастро, сыгравшая главную роль в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», объявила о завершении карьеры.

В июне 2019 года умерла мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, снимавшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

1 марта 2018 года умер Рохелио Герра, исполнивший главную мужскую роль в сериале «Богатые тоже плачут».