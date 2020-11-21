Путин назвал главные риски для мировой экономики В США установили новый рекорд по инфицированным коронавирусом В Белоруссии обновили рекорд по инфицированным COVID-19 за сутки 21 ноября 2020, 17:50 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали рекордный прирост заболевших коронавирусом – 1588 человек, сообщил минздрав республики. На данный момент в стране зафиксировано 122 тыс. 435 пациентов с коронавирусной инфекцией, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на данные ведомства. Предыдущий антирекорд по заболевшим в Белоруссии зафиксировали 20 ноября, он составил 1457 человек. В начале ноября в Минске ввели обязательный масочный режим ввели на фоне распространения коронавируса. Также в республике ввели штрафы за отсутствие масок и перчаток, для юридических лиц он может доходить до 13,5 тыс. рублей.

