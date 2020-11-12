В России за сутки выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса В Минске ввели обязательный масочный режим 12 ноября 2020, 12:13 Текст: Наталья Ануфриева

Обязательный масочный режим ввели в Минске на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии. В Telegram-канале ведомства говорится, что «в Минске введен обязательный масочный режим». Подчеркивается, что «контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят». Ранее масочный режим был введен в ряде регионов республики. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет».

