Шойгу встретился с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в правительстве республики.

В сообщении кабмина указывается, что в данный момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ожидается прибытие в Ереван министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров России Александра Новака и Алексея Оверчука.

До этого президент Владимир Путин сообщил, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

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