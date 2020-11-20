В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 8233 человек. В штабе также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Днем ранее в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом.

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве контролируемой. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.