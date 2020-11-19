В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 77 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Там уточнили, что показатель стал максимальным с 29 мая. Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 8159 человек.

Днем ранее в Москве умерли 73 пациента с коронавирусом.

Напомним, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как предотвратить локдаун в России. За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.