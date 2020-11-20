В чеченском детском центре персонажей Marvel заменили на национальных героев

В игровом центре чеченского Курчалое персонажей комиксов Marvel заменили на национальных героев Чечни после поручения главы региона Рамзана Кадырова. Открытие высотного комплекса, где расположен детский центр, состоялось в пятницу.

Теперь на стенах центра вместо супергероев американских комиксов нарисованы первый президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров и герои Кавказской войны XVIII-XIX веков – Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, пишет РИА «Новости».

«Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике. Однако желтая пресса все преподносит по-своему, что якобы Рамзан Кадыров потребовал разместить портреты Ахмата-Хаджи и его. А почему бы и нет? Ахмат-Хаджи – герой России, великий воин, мусульманин. Он спас народ. Почему мы не можем равнять его с великими героями нашего народа?» – заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, во время президентства его отца была восстановлена разрушенная республика и объединен народ.

Напомним, Кадыров поручил заменить в детском игровом центре в Курчалое изображения супергероев Marvel на фотографии национальных героев. Он заявил, что следует «убрать изображения этих выдуманных персонажей, эти фантазии» и заменить фотографиями «настоящих героев». «У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», – сказал он.