Кадыров велел заменить изображения героев Marvel национальными героями Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить в детском игровом центре в Курчалое изображения супергероев Marvel на фотографии национальных героев.

Кадыров сообщил, что посетил с инспекцией построенный в городе Курчалой высотный комплекс и «внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок». В детском игровом центре в одном из зданий комплекса он увидел изображенных на стенах героев американских комиксов и фильмов – Капитана Америку, Тора, Железного человека, передает РИА «Новости».

Глава Чечни заявил, что следует «убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии» и заменить фотографиями «настоящих героев». Он заявил: «У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют».

Кадыров планирует превратить Курчалой «в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только республики, но и России». Курчалой с населением свыше 26 тыс. человек был преобразован в город в 2019 году решением парламента Чечни.

Напомним, в 2019 году Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, назвал комиксы «убожеством для детей».