Алиев объявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался позади»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что карабахский конфликт «остался позади». Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном.

«Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Алиев добавил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном при наличии «здоровых сил» в Армении. «Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений», – отметил он.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, а также создания временного правительства и организации досрочных выборов.