Дело убитого из-за ссоры в школьном чате волгоградца в передано в СК

Уголовное дело по факту смерти потерпевшего, которого избили в Волгограде из-за конфликта в родительском чате, передали из областного главка МВД следователям СК России, сообщила официальный представитель следственного управления СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

«В связи с гибелью потерпевшего действия обвиняемого переквалифицированы с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ, а уголовное дело передано для дальнейшего расследования в органы следственного комитета», – цитирует ТАСС Рудник.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 данной статьи – восемь лет лишения свободы, ч. 4 – 15 лет лишения свободы. «Следователи обращаются к свидетелям и очевидцам преступления, находившимся в момент совершения преступления в здании банка, в том числе оказывающим потерпевшему доврачебную медицинскую помощь, с просьбой обратиться в следственный отдел», – уточнила официальный представитель управления.

В одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. Нападавшего на него Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправы.