В Бундестаге сравнили политику США против «Северного потока – 2» с действиями мафии

США действуют в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2» по принципу методов мафии, заявил глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью газете Junge Welt.

«Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен», – передает его слова РИА «Новости».

«Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: «Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги», – подчеркнул Эрнст.



Он добавил, что Вашингтон интересует реализация исключительно их собственных экономических интересов. «Это вопиющее событие», – заявил глава комитета.

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта. Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно, когда именно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».