Подсчитаны потери российских миллиардеров в 2020 году

С начала 2020 года совокупное состояние богатейших людей России сократилось на 27,64 млрд долларов. Наибольшие потери у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова – 8,5 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинг входят 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина, передает РИА «Новости».

Так, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с начала года потерял 3,25 млрд долларов. Теперь его состояние составляет 24,8 млрд долларов, он сохранил статус самого богатого россиянина в рейтинге BBI. Состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина сократилось на 456 млн долларов – до 20,9 млрд долларов. На третьем месте оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его потери составили 1,21 млрд долларов, состояние Мордашова – 18,7 млрд долларов.

На пятом и шестом месте расположились Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») и Роман Абрамович (Evraz) – их состояние с начала года составляет по 18,3 млрд долларов и 15,5 млрд долларов соответственно. На седьмом месте – бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, их состояние составило по 14,4 млрд долларов.



Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял с начала 2020 8,5 млрд долларов, его состояние на сегодняшний день сократилось до 13,8 млрд долларов. На десятой позиции рейтинга стоит основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 млрд долларов, он потерял с начала года 422 млн долларов.

Ранее сообщалось, что богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос потерял 6,8 млрд долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за 29 октября упало на 37,36 млрд долларов после обвала на мировых фондовых биржах.