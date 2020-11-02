Материнский капитал разрешили использовать на сельскую ипотеку

Правительство подготовило постановление, согласно которому родители смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице- премьерами сообщил что кабмин в понедельник планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основании которых работает сельская ипотека.

«Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала», – приводит слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что банки «зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено». «Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья», – пояснил глава кабмина.

Как заметил премьер, программа сельской ипотеки стала очень востребованной. «Благодаря ей можно получить кредит по льготной ставке до 3%, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности, – уточнил он. – Хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано более 27 тыс. льготных ипотечных кредитов».

Мишустин также напомнил, что ранее президент Владимир Путин говорил о необходимости увеличить финансирование программы. Кроме того, меры по развитию сельской ипотеки обсуждались на встрече премьера с депутатами Госдумы. «В бюджете на 2021 год на эти цели мы предусмотрели более 4 млрд рублей», – сообщил председатель правительства.

Он добавил, что кабмин расширяет список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять увеличенную сумму – 5 млн рублей. Ранее такое право было только у сельских жителей в регионах Дальнего Востока и в Ленинградской области. «Теперь такая возможность будет и у тех, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Рассчитываем, что эти изменения помогут людям, которые участвуют в этой программе, переезжать в сельскую местность», – сказал Мишустин.