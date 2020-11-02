Кремль анонсировал мероприятия в День народного единства

Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, проведет ли президент 4 ноября традиционный торжественный прием и вручение госнаград или формат мероприятия изменится.